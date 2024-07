Cheddira sarà il vice Lukaku a centrocampo il Napoli cerca Musah Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024)il, ail)., con Marco Azzi, fa il punto della situazione in casadopo il ritiro di Dimaro. Il tecnico aspetta inoltre almeno un centrocampista (in pole position c’è, del Milan) e uno o due esterni d’attacco, con i nomi più caldi di Neres e Berardi e quello più defilato di Chiesa. Molto dipenderà dal numero delle cessioni che riuscirà a concludere il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha adesso il compito più delicato e difficile. La prima fase del ritiro estivo ha fatto chiarezza sul possibile – non certo campo dei partenti, di cui rischiano di fare parte parecchi azzurri. Chi va e chi resta Le trattative già avviate sono quelle per i trasferimenti di Lindstrom all’Everton, Gaetano al Cagliari, Ostigard al Rennes e Simeone alla Lazio.