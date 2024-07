Atp Kitzbuhel 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 23 luglio con Berrettini

Leggi tutta la notizia su sportface

Matteo torna in campo dopo il titolo vinto a Gstaad e debutta sulla terra rossa austriaca contro il russo Pavel Kotov. In campo anche il beniamino del pubblico di casa Dominic Thiem, che sfida l'argentino Tirante nel match della sessione serale. Di seguito l'di. CENTER COURT Ore 11:00 – Gaston vs Altmaier A seguire – (5) Ofner vs (WC) Neumayer A seguire – vs Kotov Non prima delle 19:30 – (SE) Tirante vs Thiem COURT KUCHENMEISTER Ore 11:00 – (Q) Galan vs (LL) Medjedovic A seguire – Fucsovics vs (7) Carballes Baena GRANDSTAND Ore 11:00 – Diaz Acosta vs Coria