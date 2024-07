TS – gli assi di Giuntoli e le idee di Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-21 18:08:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Ci siamo quasi. Ancora qualche giorno di attesa e poi la Juventus farà la sua mossa. Non quella del cavallo – Cabal lo ha preso a inizio settimana -, bensì quella dello scacco al re. Perché nei desiderata di Thiagoil signor Teun Koopmeiners rappresenta la pedina più importante per impreziosire il proprio scacchiere. Toccherà all’olandese dare quel tocco di dinamismo imprevedibile e saggezza tattica in grado di far fare il salto di qualità al gioco del tecnico bianconero. Tra l’altro Koop è indispensabile sia qualora si giocasse con tre calciatori offensivi dietro a Vlahovic (4-2-3-1), sia che si optasse per due fantasisti dietro al serbo (4-3-2-1). Ovviamente la scelta cadrà in base a cosa avrà “detto” il mercato degli attaccanti esterni al 30 agosto.