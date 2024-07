Trovata la pirata della strada della Casilina | la donna si sentiva braccata e ha confessato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 luglio 2024 – È stata rintracciata la, a Roma. Si tratta di unaitaliana di 32 anni che, venerdì pomeriggio, era alla guidaSmart che ha urtato uno scooter ed è fuggita senza prestare soccorso al centauro ferito. La vittima è rimasta a terra fino a quando è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata. L’automobilista, sentendosidalla polizia, si è presentata spontaneamente al Comando. Cosa è successo: i fatti L’incidente è accaduto in viale Palmiro Togliatti, all'intersezione con via. La pattuglia intervenuta sul luogo dei fatti aveva subito avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo tutti gli elementi utili al ritrovamento del mezzo datosi alla fuga. Una Smart che, nell'arco di poche ore, è stata individuata dagli operanti nel territorio del V Municipio.