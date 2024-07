Torneo della Montagna a Castelnovo Monti | la finale sarà Villa Minozzo-Cervarezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)(Reggio Emilia), 21 luglio 2024 – “Habemus ladel”: il trofeo dell’edizione numero 72 se lo giocheranno. L’ultimo atto dei Dilettanti andrà in scena sabato 27 luglio a Carpineti con inizio alle ore 19.30. Il, campione in carica e sempre in prima linea negli ultimi anni, arriva all’ultimo atto dopo il successo di ieri sul Carpineti (3-1 dopo i rigori); il, che fin dalle prime battute delsi era rivelata come seria candidata al titolo, ha battuto stasera in semila Cerredolese per 2-1 (reti di Uggè e Spinola, per Cerredolo timbro di Guido Guidetti). Nei Giovanissimi la finalissima (che si giocherà sempre sabato e sempre a Carpineti, prima dei Dilettanti con inizio alle 17.45)Borzanese-Tricolore Carpineti Valestra.