Tilt – Tieni il tempo | il nuovo show musicale di Enrico Papi su Italia 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024)il: ildisu1. Cast, concorrenti, squadre, giochi, vincitore, come funziona, streaming Arriva su1 dal 21 luglio 2024il, ilgamecondotto dache mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e sport. Un grandeche ci terrà compagnia nel palinsesto estivo della rete giovane di Mediaset. Vediamo insieme le squadre, i concorrenti, come funziona il gioco e dove vederlo in streaming. Anticipazioni, ospiti, concorrenti In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Ospiti della prima puntata: Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Beppe Vessicchio.