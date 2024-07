Ted McGinley riflette sul 40 anniversario di La Rivincita dei Nerds

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 21 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ted, star di The Baxters, ha recentemente ripercorso l’eredità duratura della commedia cult La vendetta dei nerd mentre il film si avvicina al suo 40°. In un’intervista con ComingSoon,ha condiviso i suoi pensieri e ricordi su questa iconica pellicola. LaDei40 anni dopo Quando gli è stato chiesto della sua opinione su LaDeidopo tutti questi anni,ha espresso un forte orgoglio per il film, rivelando però che inizialmente era imbarazzato dal titolo. “Ne sono molto orgoglioso. Penso che abbia retto. Penso che la cosa davvero interessante sia che è successo davvero. I nerd hanno conquistato il mondo e hanno vinto e continueranno a vincere,” ha dichiarato l’attore.