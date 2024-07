Supercoppa di Belgio | saluti nazisti dei tifosi del Bruges

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Idi alcunidelhanno macchiato la festa dell’Union Saint-Gilloise nellabelga, i quali hanno vinto proprio contro i padroni di casa. Terminata la gara, 2-1 in favore della formazione vincitrice della coppa nazionale, alcuni supporter delsi sono resi protagonisti di questo gesto deplorevole, come si nota in un video di circa 2 minuti pubblicato domenica sul sito La Derniere Heure/Sport. Secondo lo spettatore che ha filmato la scena si sarebbero sentiti anche degli ululati razzisti nei confronti di alcuni giocatori avversari.dideidelSportFace.