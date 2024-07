Sport in tv oggi domenica 21 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Aspettando le Olimpiadi di Parigi 2024, sempre più vicine, c’è unaditutta da vivere per gli appassionati. Occhi puntati naturalmente sul Tour de France, che si prepara a vivere l’ultima tappa. Senza dimenticare ovviamente le emozioni dei motori con il GP d’Ungheria di Formula 1. Nel menù giornaliero c’è ovviamente spazio per il tennis tra i tornei Atp di Amburgo, Bastad, Gstaad e Newport e quelli Wta di Palermo e Budapest. Grande attesa poi per l’ultimo giro al The Open Championship di golf, quarto e ultimo Major stagionale. C’è spazio anche per il calcio: non solo amichevoli, ma anche la sfida degli Europei Under 19 tra gli azzurrini e l’Ucraina. Ecco ilcompleto delloin tv di21in tv21digliFace.