Precipita in un dirupo mentre cerca i funghi; Alberto Berardi muore nei boschi del Trentino

(Di domenica 21 luglio 2024) Brescia – Cresce indineidel, amati e battuti da più di trent’anni, scivola e finisce in un. Tragica fine per, 64 anni, di Brescia, morto dopo una caduta in un canalone. L’uomo, residente in città, è stato ritrovato privo di vita intorno a mezzanotte tra sabato e domenica in Val Rendena, sopra Pinzolo, in provincia di Trento, dove era di casa con la famiglia da una vita. E’ stata la moglie Elda, allarmata per il mancato rientro in serata del marito, a denunciarne la scomparsa telefonando intorno alle 20 al numero unico per le emergenze 112. Esperto fungaiolo e appassionato di montagna,era uscito sabato pomeriggio per una camminata indiin una zona che conosceva benissimo, ma dalla quale stavolta non è tornato vivo. Una scivolata gli è stata fatale.