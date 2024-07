Prato ufficiali gli arrivi di Conson e Perugi Adesso l’attacco | vicini Romairone e Cellai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Altri due annunciin casa. Sta via via prendendo forma la squadra che nella prossima stagione affronterà il campionato di serie D. Un rinforzo importante e di grande esperienza è arrivato in difesa. Si tratta di Diego, 34 anni, difensore centrale che nella passata stagione ha militato nel Chieti, nel girone F di serie D, collezionando 30 presenze fra campionato e Coppa Italia, risultando fra i protagonisti della rincorsa ai play off poi sfumata nelle ultime giornate. Un centrale difensivo di 188 centimetri che in carriera ha accumulato 393 partite nelle varie competizioni fra serie C e D, di cui 288 tra i professionisti, vestendo oltre a quella del Chieti, anche le maglie di Sambenedettese, Siena, Potenza, Carrarese, Reggina, Forlì, Lupa Roma, Viareggio e Pomezia.