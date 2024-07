Operazione Continuum Bellum 2 a Castellammare | Sotto le rocce un fucile di precisione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Nell’ambito del’2, i carabinieri hanno setacciato l’area dei Monti Lattari e hanno ritovato un arma diUndipronto all’uso per la criminalità organizzata. È quello che hanno trovato i carabinieri didi Stabia nell’ambito dell’ormai quotidiano servizio denominato “2” effettuato sui Monti Lattari con il prezioso contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria. I militari hanno rastrellano la località Madonna della Libera senza tralasciare alcuna traccia. In un terreno scosceso i massi e lela fanno da padrone e proprioquei sassi che i carabinieri hanno scorto un tubo in pvc. All’interno il rinvenimento. Una carabina calibro 300 Winchester Magnum con tanto di mirino di