Non solo Renan l’Inter monitora ancora uno dei 2 svincolati noti ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024)la situazione legata a Robert. I nerazzurri però non vogliono farsi trovare spiazzati e mantengono i propri radar su uno dueampiamente citati. OPPORTUNITÀ –è il nome nuovo per la difesa del. Il giocatore classe 2003, di proprietà dello Zenit ma in prestito alnacional, è finito del mirino del club nerazzurro come nuova pedina per la propria difesa. Il giocatore però gode di una valutazione abbastanza alta, da parte del club russo, che lo valuta sopra i venti milioni di euro. Da capire sevorrà investire così tanto per il giocatore o se andràsu altre vie. La dirigenza, consapevole delle difficoltà dell’affare, mantiene le antenne dritte anche su uno dei duegià ampiamenti: Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. Tra i due lo svizzero rimane nei radar del club.