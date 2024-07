Non solo Osimhen doppio colpo PSG | Al Khelaifi prepara il post Mbappe

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Il PSG è molto attivo in sede di calciomercato visto che, oltre a Victor, sta chiudendo per un altro acquisto. Il Napoli ha disputato la sua seconda, ed ultima, amichevole del suo ritiro di quest’anno a Dimaro. I partenopei, infatti, hanno sconfitto per 3-0 il Mantova di Davide Possanzini (squadra neopromossa nel campionato cadetto). Dalla sfida contro i lombardi, dunque, Antonio Conte ha ricevuto delle ottime sensazioni, soprattutto per quanto riguarda la prima frazione di gara. Al netto dei tre gol segnati prima della mezz’ora (marcatori del match Lindstrom, Spinazzola e Cheddira), infatti, il Napoli ha mostrato il marchio di fabbrica delle squadre di Antonio Conte, ovvero la grandissima intensità. Tra i giocatori azzurri che non hanno giocato contro il Mantova bisogna inserire Victor, il quale sembra essere destinato a vestire la maglia del PSG.