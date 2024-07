LIVE Motocross GP Repubblica Ceca in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 de Wolf vince-2 di Mx2. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2! 15.05 Appuntamento alle 17 per-2! 15.03 Herlings vince in rimonta su Prado, prestazione spettacolare l’olandese che fa sua-1, in ombra Gajser solo terzo. Ottima prestazione di Guadagnini ottavo. Ritornano Febvre e Forato con un sesto e sedicesimo posto. 15.02 Ecco l’ordine di arrivo: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:28.261 19 1:48.148 3 1:53.317 1:53.225 1:54.989 0:32.567 0:25.681 0:27.456 0:27.613 Finish 2 1 Prado, Jorge ESP GAS 35:36.343 19 0:08.082 0:08.082 1:47.683 3 1:54.442 1:51.708 1:54.020 0:32.723 0:25.936 0:27.794 0:27.989 Finish 3 243 Gajser, Tim SLO HON 35:38.655 19 0:10.394 0:02.312 1:49.181 3 1:53.705 1:51.412 1:54.222 0:33.604 0:25.321 0:28.107 0:26.673 Finish 4 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:48.314 19 0:20.053 0:09.659 1:49.