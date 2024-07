LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Borromini d’argento nei 3000! Azzurri in testa al medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46: Nella tarda mattinata assegnato il titolo del disco femminile: oro per la tedesca Wepiwe con 51.61, argento per la spagnola Tankeu Djeudji con 50.01, bronzo per la croata Barbic con 49.50 15.43: L’Italia è inalquando manca l’ultima sessione di gare e glihanno ancora qualche carta da medaglia da giocare 15.40: buon pomeriggio e bentornati alladell’ultima giornata dell’Europeo Under 18 diin programma a Banska Bystrica 11.35: La seconda sessione giornaliera è in programma per le ore 16.00. Grazie per averci seguito, a più tardi. 12.31: La britannica Lyla Belshow vince i 1500 con il crono di 4’13?01. a completare la doppietta britannica l’argento di Mcgowan con 4’14’78. Bronzo per la norvegese Bekkemoen con 4’16?45 12.