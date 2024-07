L’astio verso Obama l’attesa per Netanyahu | Biden resiste ma il suo ritiro è considerato inevitabile E nella raccolta fondi è indietro di 100 milioni da Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) È la rabbia ad alimentare la determinazione di Joe. Dietro la decisione di non ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca non ci sarebbe solo la convinzione di poter vincere, o la responsabilità politica, bensì un antico risentimento contro Barack. Un rancore conservato per otto anni. Da quando nel 2016 l’allora presidente democratico lo convinse a non candidarsi contro Donald, per lasciare il campo a Hillary Clinton che sarebbe stata poi sconfitta dal tycoon. È la teoria di alcuni stretti collaboratori dida Axios, che motiva così il ritardo dell’ormai “del candidato dem. Questo nonostante, dall’isolamento Covid della sua residenza privata nel Delaware, il presidente abbia scritto su X: “Questa è l’elezione più importante della nostra vita. E io la vincerò”.