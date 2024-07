Forte scossa di terremoto in Grecia | epicentro a Palaióchora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024)– Unadiha colpito la regione di, situata nell’isola di Creta, alle ore 01:00 locali (06:01 in Italia). Il sisma, di magnitudo stimata attorno a 5.3, ha avuto il suonei pressi della cittadina costiera. Secondo i primi dati raccolti dai sismologi, lasi è verificata a una profondità di circa 9 km. La relativa superficialità delha contribuito a rendere laparticolarmente avvertibile in tutta l’area circostante. I residenti die dei comuni vicini hanno riferito di aver percepito il sisma in maniera molto, con numerose persone che sono scese in strada in preda al panico. Fortunatamente, al momento non si registrano segnalazioni di vittime o danni strutturali significativi, sebbene molti edifici presentino crepe e lesioni.