Firme contro l’autonomia differenziata

(Di domenica 21 luglio 2024) BRESCIA Al via anche a Brescia la campagna di raccoltaper il referendum abrogativo della legge sul. "Abbiamo bisogno di unire il Paese, non di dividerlo", ha commentato Mario Bailo, segretario della Uil di Brescia, al banchetto dellesotto il portico del Monte di Pietà insieme al segretario della Cgil Brescia, Francesco Bertoli. Tante le realtà che si sono unite in questa campagna: Acli, Movimento 4 Stelle, Pd, Sinistra Italiana, Più Europa, Italia Viva, Verdi, Coordinamento percostituzionale, Anpi, Legambiente, Partito socialista italiano e Possibile. "Il provvedimento scardina il principio di solidarietà tra le Regioni, facendo sì che chi ha di più si tenga di più e chi ha meno si arrangi", commenta il segretario provinciale di Sinistra italiana, Luca Trentini.