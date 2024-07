Femminicidio con attenuanti da stress l’indignazione di FdI | Sentenza da brividi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono durissime, sul fronte politico, le reazioni allasuldi Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina strangolata dal fidanzato in una villetta di Furci Siculo il 31 marzo 2020: la Cassazione ieri ha deciso di rinviare gli atti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria per valutare l’applicazione dellegeneriche, con le quali la pena all’ergastolo potrebbe essere ridotta. Lorena Quaranta, la studentessa in medicina di 27 anni, originaria di Favara in provincia di Agrigento, venne strangolata ed uccisa dal suo fidanzato, il 31 marzo del 2020 in un’abitazione a Furci Siculo, in provincia di Messina in pieno lockdown per la pandemia Covid-19.