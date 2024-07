Fa la cosa giusta Clamoroso al Gp in Ungheria Norris cede la vittoria a Piastri | doppietta McLaren

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Oscarha vinto il Gran Premio di Ungeria, 13esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano dellaottiene il primo successo in carriera dopo 35 gare disputate, arrivando al traguardo prima del compagno di squadra Landoe di Lewis Hamilton (Mers). Fuori dal podio la Ferrari di Charles Leclerc, giunto quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Chiudono la Top 10 Sergio Perez (Red Bull), George Russell (Mers) Yuki Tsunoda (RB) e Lance Stroll (Aston Martin). In classifica piloti comanda sempre Verstappen con 265 punti, seguito da(189), Leclerc (162) e Sainz (154).è in quinta posizione con 149 punti. Il prossimo appuntamento è in programma dal 26 al 28 luglio con il GP del Belgio. Un Gp dominato dalla, che ora appare per distacco la prima forza del mondiale.