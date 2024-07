Biden tradito da quelli che lo hanno sostenuto fino a poco fa mentendo al mondo intero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel giorno in cui Joeha annunciato il suo passo indietro c’è una cosa che bisogna avere il coraggio di dire: dov’erano tutti coloro che loportato a questo punto? E, soprattutto, in che mani è stato il, non solo gli Stati Uniti, negli ultimi anni? Perché una cosa è certa: l’attuale presidente degli Stati Uniti non è una persona che ha avuto un malore due settimane fa, un ictus, un qualsiasi guaio improvviso che loportato allo stato attuale. Sono anni, almeno due, che i video del suo camminare scomposto, le sue gaffe, la dimenticanze, le stranezze fanno il giro dele soprattutto discutere. Il Wall Street Journal ad inizio giugno, ben prima del famoso dibattito con Trump, aveva pubblicato un articolo con le famose 45 testimonianze della scarsa lucidità dell’uomo che occupa lo Studio Ovale.