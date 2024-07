Berrettini vince a Gstaad e torna nella top 50 ATP

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 luglio 2024 – Matteoil torneo di, secondo successo sulla terra rossa svizzera dopo quello nel 2018. L’italiano ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1 il francese Quentin Halys al termine di un match praticamente a senso unico in cui l’azzurro ha confermato il suo momento d’oro. Il romano arrivava alla finale dopo aver battuto Tsitsipas e come favorito per la vittoria. Il primo set scorre veloce, con i primi game difesi sempre da chi va al servizio, con una serie a 0 per entrambi fino al 2-2. Sia l’italiano che il francese sfruttano a pieno la battuta, con l’azzurro già aggressivo nelle prime frazioni di partita.mostra un’ottima concentrazione anche quando rischia il break, recuperando uno 0-40 e impattando sul 3-3.