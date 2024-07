Amichevoli Borussia Dortmund travolto 4-0 dai thailandesi del Pathum United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Clamoroso tonfo del, che in un’amichevole giocata a Bangkok ha perso per 4-0 contro idel. Per quanto si trattasse di un test match, Sahin dalla panchina ha più volte manifestato il proprio disappunto per quanto succedeva in campo, dove ilsi è imposto con due gol per tempo: nella prima frazione sono arrivate le reti di Lorenzen e Dangda, mentre nella ripresa è stato Wonggorn a chiudere i conti con la doppietta personale.4-0 daidelSportFace.