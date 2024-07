Alex Bravo Marco Bocci torna protagonista su Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 luglio 2024) Ritorno su5 per. L’attore umbro è ildi– Poliziotto A Modo Suo, la nuova serie Mediaset in onda nella prossima stagione televisiva. Sei puntate, dirette da Beniamino Catena, incentrate sulle figura di un poliziotto latin lover alle prese con un vero e proprio ‘ciclone’ destinato a cambiare per sempre la sua vita.: trama e anticipazioni Poliziotto dall’intuito infallibile, il latin lover) ha una vita piuttosto incasinata: oltre ad essere circondato di bellissime donne, che non resistono al suo fascino e alle sue discutibili camicie, l’uomo è in perenne contrasto con il suo padrone di casa, che lo rincorre in continuazione per avere l’affitto, ed il suo frigo è sempre vuoto.