Al Pin c’è ’Sapore di mare’ Musica e ballo per over 65

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Un vero ritorno al passato per la Pinetina dei giardini. Oggi, al Pin, si terrà la prima delle tre serate danzanti dedicate a tutti gli65. ‘Sapore di, questo il titolo del ciclo, rientra nelle attività previste dai soggiorni estivi per anziani che il Comune, attraverso l’Assessorato ai Servizi sociali e in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser, ha organizzato per sostenere l’invecchiamento attivo, promuovendo attività che sviluppino la socializzazione e il divertimento. Stasera, dalle 20 alle 23, quindidal vivo eproprio per i cittadini65 che hanno aderito ai soggiorni estivi. Seconda tappa, con stessi orari, domenica 11 agosto. Infine, il 1° settembre, con orario 19-22.30.