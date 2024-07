Zenless Zone Zero | la lista completa di tutti i doppiatori

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 20 luglio 2024) In questo speciale dedicato aandiamo a scoprire qual è ladeidii personaggi per ora rivelati: qualcuno è una vecchia conoscenza, per gli appassionati di Hoyoverse Da quando hanno rilasciato, in tempi ancora non sospetti, Genshin Impact, campione di fatturato ancora oggi ad anni dall’uscita, i ragazzi di Hoyoverse (ex miHoYo) non hanno fatto altro che fare centro con le loro IP. L’ottimo Honkai Star Rail ancora regna nel mercato dei gacha free-to-play ed è stato recentemente affiancato anche da, per gli amici ZZZ, nuovo action-rpgmente gratuito che ha saputo nuovamente risucchiarci la vita. Anche se avevamo detto: mai più, here we go again.