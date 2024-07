Yoga a Bibione | lezioni gratuite in spiaggia lunedì 22 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 20 luglio 2024) I benefici dell’antica pratica dellofinalmente accessibili a tutti. È il regalo delladi, che per l’estate lancia il primo programma di, pensate per qualsiasi tipologia di corpo e abilità. Appuntamento questo22, alla Sgambaro Arena di Piazzale Zenith, insieme a Giada Rossi, yogi professionista e fondatrice del progetto inclusivo “Mufasana”, nato proprio dall’esperienza dell’insegnante bolognese, affetta da artrite reumatoide dall’età di tre anni.Dalle 9.30 e per 40 minuti circa, lealterneranno momenti di meditazione (Pranayama) a classiche sequenze di posizioni (Asana) concepite per essere eseguite da persone con mobilità ridotta, in carrozzina e non solo.