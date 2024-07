Un miliardo per difendersi da insetti sempre più aggressivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Le temperature mediepiù alte in Italia non solo fanno proliferare gli, aumentandone la popolazione, ma li rendonopiùsia verso l'uomo che verso l'ambiente, creando habitat ideali per specie aliene chepiù rapidamente si diffondono sul nostro territorio. I costi per difendere persone e coltivazioni ammontano così a circa 1l'anno. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che divulga una guida pratica perda morsi e punture e aiutare i cittadini ad intervenire correttamente in caso di contatto. "Stanno aumentando in questi giorni gli episodi di punture di vespe e calabroni, un trend direttamente legato alle ondate di caldo che hanno interessato il nostro Paese.