Ue blocca la riforma dei pedaggi autostradali | cosa vuole cambiare il governo prima dell’estate

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Unione europea non approva ladelle autostrade e deilegata al Pnrr. Problemi con i rinnovi automatici delle concessioni: la legge potrebbe quindi non essere inserita nel decreto concorrenza, che sarà discusso dal Consiglio dei ministri all’inizio della prossima settimana. Anche se sono le concessioni e il loro rinnovo ad essere il punto maggiormente criticato dagli ispettori europei, anche il nuovo sistema di gestione deirisulta essere a rischio di bocciatura. Pensata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, lavorrebbe statalizzare il sistema deitogliendolo ai concessionari per ridistribuire i proventi della manutenzione straordinaria.