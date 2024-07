Traffico Roma del 20-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione non sono molti gli spostamenti segnalati lungo la rete stradale della capitale il pocopresente in queste ore non sta provocando disagi alla circolazione in corso a Trastevere la festa de’ Noantri con la tradizionale processione per le strade dello storico Rioneno fino alle ore 22 previste deviazioni anche per le linee bus Trastevere in pieno svolgimento la processione in onore della Madonna del Carmine fino alle 20:30 chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli in Piazza Sidney Sonnino via della Lungaretta viale di Elvio limitrofe fuori raccordo sulla via Pontina si rallenta tra Castelno e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.