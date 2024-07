Traffico Roma del 20-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari questo pomeriggio Trastevere a partire dalle ore 18 partirà la processione per la tradizionale festa dei Noantri da Largo San Giovanni De matha alla chiesa di Sant’Agata sempre su Largo De matha possibile chiusura ale dalle 17:30 alle 22 possibili deviazioni per le linee buste di zona è sempre a Trastevere in programma alla processione in onore della Madonna del Carmine dalle ore 17:45 alle 20:30 chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli in Piazza Sidney Sonnino via della Lungaretta viale di Trastevere e vie limitrofe in tema di lavori in via Aurelia la polizia locale segnala una riduzione della carreggiata tra gli svincoli di via Nicola Coviello via Diego Taiani direzione del centro ...