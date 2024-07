Traffico Roma del 20-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione pochi gli spostamenti registrati in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolari tutto regolare anche su Aurelia già penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del raccordo in direzione di Civitavecchia permaneintenso sulle strade a ridosso del Litorale quindi tra maccarese-fregene 33 Lido di Ostia Castel Fusano è Torvaianica non si evidenziano comunque impedimenti di rilievo alle Capannelle nell’ambito di Rock inserata dedicata alla musica dance ed elettronica di dj Time programma radiofonico inevitabili a partire dalle 19 le ripercussioni nella zona in particolare lungo via Appia Nuova trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 Ottobre Per cui vi transitano senza fermare maggiori ...