Tilt Microsoft aerei in ritardo in tutto il mondo ma non per Salvini È polemica

(Di sabato 20 luglio 2024)ininil, ma non per. Èsul volo del leader leghista È in parte ripristinato ilinformatico di, che ieri 19 luglio, ha creato non pochi disagi inilcon voli cancellati, banche inaccessibili e media oscurati. Immediatamentesi è attivata per ripristinare il problema In un primo momento si era temuto un attacco hacker, ma con il passare delle ore è emersa un’altra verità. Si è trattato di un errore nell’aggiornamento del sistema ed è riconducibile al malfunzionamento di un antivirus, i cui contraccolpi hanno generato un pervasivo effetto a catena negli Usa, in Europa e altrove. Si parla di circa un migliaio i voli cancellati, compresi oltre 70 di Ita.