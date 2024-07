Ritorno in Piattaforma Ecco il cinema all’aperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) UMBERTIDE – Con "in" ha riaperto i battenti, dopo una fasi di ristrutturazione, uno dei luoghi storici del divertimento umbertidese. Giovedì scorso con il di Marco Bellocchio "Sbatti il mostro in prima pagina" il debutto della rassegna dedicata al. Ad inaugurare la manifestazione la vicesindaco Annalisa Mierla (in foto con i responsabili Luca Benni e Matteo Cesarini) che ha detto: "Siamo felici che questo importante luogo storico sua tornato ad essere uno spazio di condivisione di eventi e bei momenti e che sarà uno dei centri pulsanti della vita associativa e culturale. Stiamo restituendo alla città uno splendido spazio multifunzionale in uno dei luoghi più amati, dopo uno strappo totale con il passato".