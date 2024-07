Pascale – Turci gelosia e inquietudine | Quel fuori onda con la Fagnani Le vere cause della rottura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Francescaha chiarito che lanon è stata la causasua separazione da Paola. Dopo la partecipazione dia un programma televisivo, un post su Instagram aveva sollevato dubbi. Tuttavia,smentisce ogni coinvolgimentoe, in un’intervista, ha dichiarato che un commento scherzoso rivolto a Francescaè stato interpretato erroneamente. Ha sottolineato che le relazioni, siano esse omosessuali o eterosessuali, possono finire, dimostrando che non esistono amori di serie B. Leggi anche: Divorzio tra Paolae Francesca: l’accordo milionario sulla villa a Fiesole Francesca: “Berlusconi la persona più importante” Francescaha espresso il suo senso di fallimento, spiegando che quando ama, investe tutto il suo cuore, e che la fine del rapporto con lasia per lei un grande dolore.