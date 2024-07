Oriana Sabatini si sposa ecco chi è la moglie di Dybala | Sono bisessuale ed è bellissimo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Pualo. Il sì in Argentina, terra natia di entrambi. Pochi mesi fa l’attaccante giallorosso aveva fatto la proposta davanti alla Fontana di Trevi a Roma, in un momento diventato virale sui social. Chi è, ladi Paulonasce il 19 aprile 1996 a Buenos Aires ed è alta 1 metro e 72 centimetri. Proviene da una famiglia molto nota nel mondo dello spettacolo dell’America Latina: i genitoriattori e sua zia è una famosa tennista. Ha studiato prima al Julio Chávez Acting Training Institute e poi alla New York Film School. Successivamente si stabilisce a Roma perché innamorata di Paulo. Si è sempre dichiarata: “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non ho pregiudizi in materia”. Ha detto anche di praticare autoerotismo quando il marito è in ritiro con la Roma.