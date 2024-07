Muore a 14 anni davanti agli amici | in scooter ha sbandato contro un palo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Montecassiano (Macerata), 20 luglio 2024 – Perde illlo delloe finisceundella luce. È morto così, attorno alle 22 di ieri, un ragazzino di appena 14di Montecassiano. L'incidente si è verificato in via dei Mori, nella zona industriale del paese. Stando alle prime ricostruzioni, l’adolescente era in sella al suocon un gruppo di, quando avrebbe, finendo prima sul marciapiede e poiundell'illuminazione pubblica. Subito sono scattati i soccorsi, ma il 14enne è morto sotto gli occhi degli. Sul posto carabinieri e 118: gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.