Monterotondo | arrestata per omicidio la figlia che ha abbandonato la madre senza cibo e acqua

(Di sabato 20 luglio 2024)volontario aggravato. E’ l’accusa con cui è statala 49enne che a, Comune in provincia di Roma, hal’anzianainvalida e non autosufficiente. La donna 84enne che è morta di stenti dopo alcuni giorni,née nemmeno un cellulare per avvisare i soccorsi. I carabinieri hanno rinchiuso in carcere laoggi. L’indagine era scattata dal ritrovamento del cadavere la mattina del 12 giugno scorso. Era stata fermata il 18 giugno al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Tivoli. Nei suoi confronti erano stati disposti i domiciliari inizialmente con l’accusa di abbandono di persona incapace, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione.