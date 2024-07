L’incubo di una signora di 100 anni multe pagate con lo smartphone | Ogni volta squilla il mio telefono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Bologna, 20 luglio 2024 – LaCaterina compie cent’il prossimo anno. Vive a Lanzo Torinese, in provincia di Torino. E a Bologna, praticamente, non conosce nessuno. Ma i cittadini, in particolare quelli avvezzi alle, conoscono bene lei. O meglio sanno il suo numero di. È una storia curiosa quella che, da due, vede come protagonista laCaterina, che già all’epoca aveva contattato il Carlino per cercare di porre fine a un’assurda coincidenza, che “continua a esasperarmi”. Il collegamento tra la casa privata di Lanzo Torinese e il Comune di Bologna è il codice Qr che compare sui verbali delleche gli automobilisti trovano sul parabrezza delle auto o dei motorini. Viene spontaneo, esattamente come si fa nei ristoranti, inquadrare il codice direttamente dalla fotocamera, senza aprire alcuna applicazione di pagamento.