Lecce batte Werder Brema 3-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

(Di sabato 20 luglio 2024) Gran vittoria delnella seconda uscita stagionale contro il. La formazione di Luca Gotti3-0 i tedeschi con una gran prestazione, i quali sono stati comunque pericolosi per buona parte del match. A segno con una doppietta in tre minuti (31? e 34?) l’attaccante Krstovic e nel finale Rafia con un gran destro da fuori all’87’. Tante occasioni per il, con la tripletta sfiorata da Krstovic e l’errore sottoporta di Peon. Per ilvicino alla rete Bittencourt e Deman.3-0:e chi hai gol SportFace.