I reali britannici sotto assedio | è attentato di psicosi o ipotesi fondata dopo Trump?

(Di sabato 20 luglio 2024) L’indagine dell’FBI scopre dettagli scioccanti Secondo recenti rapporti, l’FBI ha identificato Thomas Matthew Crooks, il presunto aggressore di 20 anni che ha ferito Donalddurante una manifestazione a Butler, in Pennsylvania, come colui che aveva indagato anche su membri della famiglia reale britannica. Potenziale minaccia per Kate Middleton Sembra che Crooks avesse scaricato una foto di Kate Middleton sul suo cellulare, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei. Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, ha commentato la situazione,lineando la gravità dei ritrovamenti. Misure di sicurezza rafforzate Alla luce di queste rivelazioni, è probabile che le misure di sicurezza attorno alla famiglia reale britannica vengano aumentate per garantirne l’incolumità.