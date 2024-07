Giovanardi su Ustica | Seguire la pista palestinese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "Il 2 agosto 1980 era il primo giorno di ferie del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Sennò sarei stato in stazione, come sempre". Così l’ex ministro Carlofa il punto sulla sua "memoria storica, anche se mi spiace che gli anni passino in fretta", tra la strage alla stazione di Bologna, presto al 44esimo anniversario, e quella di, che la precedette il 27 giugno: 85 e 81 vittime. Com’era il clima, allora? "Incandescente. Ero ai funerali delle vittime della strage del 2 agosto, tra Cossiga e Craxi. La folla fischiava e sputava su di loro. Cossiga era imbambolato". Per la bomba in stazione è stato confermato in appello l’ergastolo all’ex terrorista nero Paolo Bellini, per i giudici quinto esecutore. Suil punto fermo manca? "Questo è importantissimo. Perché sul fatto che in stazione ci fosse una bomba, messa da criminali, sono tutti d’accordo.