GF Vip 5 la cicogna sorride | tutte le coppie che aspettano un figlio dai Prelemi agli Zengavò

(Di sabato 20 luglio 2024) Ricordate lenate al GF Vip 5? Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati solo gli ultimi a fare il grande annuncio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti a diventare genitori, l’annuncio delle scorse ore da parte dei due ex concorrenti del GF Vip 5 ha fatto sobbalzare dalla sedia i fan, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane che davano la bella ex gieffina in dolce attesa. Così l’influencer ha dato la speciale notizia ai suoi follower: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande”.