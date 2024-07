Endless Love anticipazioni Turchia | Nihan sorprende Emir ci risposiamo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Nei prossimi episodi(Kara Sevda) assisteremo a un vero e proprio colpo di scena.sarà costretta a tornare a Istanbul per poter stare con sua figlia, dopo chel’avrà rapita. Ma quello che era iniziato come un ricatto di Kozcuo?lu finirà per trasformarsi in un evento dai risvolti inattesi per lo stessostranierecostretta a tornare dadeciderà di scappare da Istanbul con sua figlia Deniz, e trasferirsi a Londra dove spera di poter iniziare una nuova vita con la bambina nata dalla sua relazione clandestina con Kemal. Se la donna aveva sperato di potersi lasciare il passato alle spalle dovrà però ricredersi.– convinto che la bambina sia sua – riuscirà infatti a portarla via alla madre.sarà così costretta a fare ritorno a Istanbul per poter stare insieme alla figlia.