Dafne Keen ritorna come X-23 nel trailer finale di Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,ha confermato il suo ritorno nei panni di X-23, la giovane mutante introdotta in Logan, neldi. L’attrice ha mantenuto il segreto durante il suo tour stampa per The Acolyte, seguendo l’esempio di Andrew Garfield con Spider-Man: No Way Home.ha commentato in un’intervista con Entertainment Weekly quanto si sia divertita a mantenere la sorpresa nascosta. “Mi è stato chiesto in ogni intervista e ho mentito, il che è stato davvero divertente”, ha detto l’attrice. Al minuto 1:28 del, una scena significativa mostra Logan (Hugh Jackman) dire: “Hai sbagliato ragazzo”, mentre una donna dai lunghi capelli scuri si allontana. La donna si gira rivelando Laura, alias X-23, che risponde: “Sei sempre stato il ragazzo sbagliato fino a quando non lo sei stato”.