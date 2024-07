Como grandi firme | ufficiale l’ex Liverpool Moreno pressing su Bonaventura

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 luglio 2024) Non si ferma la campagna di rafforzamento delche vuole ben figurare in Serie A dopo averla appena conquistata dopo vent’anni dall’ultima volta. Dopo Belotti, Dossena, Varena e Pepe Reina, è la volta deldifensore del, Alberto, che aggiunge così ulteriore esperienza nell’organico dei lariani. Prossimo obiettivo, attualmente libero dopo la fine della sua esperienza con la Fiorentina.SCATENATO: ECCO ALBERTOTerzo colpo a parametro zero dei lariani che si assicurano il terzino sinistro spagnolo, classe 1992, dalla grande esperienza internazionale, visto i suoi trascorsi al Siviglia, dove nel 2014 ha vinto una Europa League, e al, dove nel 2019 si è lauretato Campione d’Europa. Negli ultimi anni ha giocato al Villaleral con il quale ha vinto la seconda Europa League personale.