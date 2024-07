Come una rockstar Federico Chiesa | come lo accolgono i tifosi al suo matrimonio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Campione in campo, ma anche in amore.ha sposato Lucia Bramani, realizzando così il suo sogno: prendere in moglie la sua amata nel Duomo di Grosseto. L'attaccante della Juventus, amatissimo dai suoi, ha ricevuto un'accoglienza quasi da. Ad attendere il calciatore oltre le transenne posizionate ai limiti della piazza, tantissimibianconeri accorsi sul posto per salutare il loro beniamino e per porgergli le congratulazioni per le nozze.era elegantissimo: vestiva un completo nero, con camicia bianca e cravatta color avorio. È arrivato al Duomo di Grosseto a bordo di un vano nero. L'attaccante non appena è sceso dall'auto è corso a salutare iche lo attendevano già da qualche ora. Il calciatore non si è sottratto ai flash e ha firmato parecchi autografi.