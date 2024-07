Biden prova a resistere | Pronto a riprendere la campagna elettorale Ma Harris scalda i motori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) I palloncini colorati dell’incoronazione di Donald Trump si sono appena sgonfiati dopo il trionfo di giovedì in Wisconsin, dove il tycoon ha unito il popolo repubblicano verso un nuovo testamento politico dell’America First. Trump ha esaltato il suo movimento, ma non ha brillato e a tanti democratici è sembrato più misurato nei toni e in una sorta di calo psicologico. Ed è forse per questo motivo che Joe– anche se sempre più isolato, sia politicamente sia per il Covid – anziché gettare la spugna e lasciare strada libera a un altro candidato dem, non molla e rilancia. "Non vedo l’ora di tornare a farela prossima settimana e continuare a denunciare Donald Trump" ha affermato il presidente uscente allontanando così le voci su un suo ritiro imminente. In Delaware, nel quartier generale di, sono al lavoro oltre 1.