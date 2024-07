Agnese la piccola morta di caldo dimenticata in auto | indagato il papà per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Sirio Chinellato, padre della, èperdopo aver dimenticato la figlia di un anno insotto il sole, provocandone la morte. La tragica dimenticanza avvenuta la mattina del 18 luglio ha distrutto Sirio e sua moglie Gloria, genitori disperati per la perdita della loro bambina piùè deceduta a causa delinsopportabile all’interno dell’, dove è rimasta per cinque ore in una giornata estiva rovente.Leggi anche: Forgotten Baby Syndrome, come funziona il fenomeno psichico che porta a “dimenticare” i figli inLa fatale dimenticanza La mattina del 18 luglio, Sirio avrebbe dovuto portarea chi si sarebbe occupato di lei, ma inavvertitamente l’ha lasciata sul seggiolino dell’nel parcheggio dell’azienda Lodes di Marcon, dove lavora.